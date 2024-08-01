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Співачка Доліна висловила підтримку Путіну — що сказала про Одесу

1 серпня 2024 14:03
Верзілова Єлизавета - редактор
Доліна, яка виросла в Одесі, підтримує політику Росії: відео
Співачка Лариса Доліна. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Російська співачка Лариса Доліна, яка дитинство провела в Одесі, заявила, що не жалкує про свою позицію. Жінці більш шкода її майна у Латвії, аніж міста, в якому вона провела близько 20 років свого життя. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 

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Заява Доліної

Лариса Доліна, яка потрапила під санкції через активну підтримку політики Кремля, заявила, що вважає її справедливою та правильною. Попри те, що співачка виросла в Одесі, приїхати сюди вона не може — але це її не сильно бентежить.

"Так, я до Одеси не можу потрапити. І не знаю, коли потраплю. Не можу потрапити до Латвії, Юрмали. У мене там чудова така квартирка, яка знаходиться за п'ять хвилин ходьби від моря. Чудова квартирка", — заявила Доліна. 

Вона додала, що навіть якщо б знала про санкції заздалегідь — позицію б не змінила. На думку пропагандистки, окупований росіянами півострів Крим належить їм, а диктатор та тиран Путін веде правильну політику. 

"Я підтримала Володимира Володимировича. Підтримала всю країну, бо Крим справді наш.Тому що я люблю справедливість. Я дуже чесно завжди жила та живу", —  доповнила вона. 

Інші заяви росіян

Ми писали, що співачка Юлія Чичеріна, яка відкрито підтримує дії Росії у війні проти України, марила про "звільнення" Одеси. Це відбувалось під час виступу до Дня ВМС РФ у Санкт-Петербурзі, де вона викрикувала зі сцени свої мрії щодо нашого міста.

Раніше журналістка Вітязєва, яка народилася в Одесі і переїхала до Москви, викликала хвилю обурення своїми словами про те, що "Одеса має бути без людей". Її висловлювання стали частиною ширшої російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію українських міст та деморалізацію населення.

Одеса Крим скандал володимир путін росіяни Одеська область Новини Одеси інтерв'ю Лариса Доліна

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