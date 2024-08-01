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Певица Долина выразила поддержку Путину — что сказала об Одессе

1 августа 2024 14:03
Верзилова Єлизавета - редактор
Долина, которая выросла в Одессе, поддерживает политику России: видео
Певица Лариса Долина. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Российская певица Лариса Долина, которая детство провела в Одессе, заявила, что не сожалеет о своей позиции. Женщине больше жаль ее имущества в Латвии, чем города, в котором она провела около 20 лет своей жизни.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Заявление Долиной

Лариса Долина, попавшая под санкции из-за активной поддержки политики Кремля, заявила, что считает ее справедливой и правильной. Несмотря на то, что певица выросла в Одессе, приехать сюда она не может, но это ее не сильно смущает.

"Да, я в Одессу не могу попасть. И не знаю, когда попаду. Не могу попасть в Латвию, Юрмалу. У меня там отличная такая квартирка, которая находится в пяти минутах ходьбы от моря. Чудненькая квартирка" , — заявила Долина.

Она добавила, что даже если бы знала о санкциях заранее — позицию не изменила бы. По мнению пропагандистки, оккупированный россиянами полуостров Крым принадлежит им, а диктатор и тиран Путин ведет правильную политику.

"Я поддержала Владимира Владимировича. Поддержала всю страну, потому что Крым действительно наш. Потому что я люблю справедливость. Я очень честно всегда жила и живу", — дополнила она.

Другие заявления россиян

Мы писали, что певица Юлия Чичерина, открыто поддерживающая действия России в войне против Украины, грезила об "освобождении" Одессы. Это происходило во время выступления ко Дню ВМС РФ в Санкт-Петербурге, где она выкрикивала со сцены свои мечты по поводу нашего города.

Ранее журналистка Витязева, родившаяся в Одессе и переехавшая в Москву, вызвала волну возмущения своими словами о том, что "Одесса должна быть без людей". Ее высказывания стали частью более широкой российской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию украинских городов и деморализацию населения.

Одесса Крым скандал владимир путин россияне Одесская область Новости Одессы интервью Лариса Долина

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