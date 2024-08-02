Лебедев грезит увлечением Одессы: интервью российского дизайнера

Российский дизайнер Артемий Лебедев мечтает о захвате Одессы. Фото: скриншот

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев, известный своими прокремлевскими взглядами, на интервью с Юрием Дудем заявил о желании летать из Москвы в Одессу. Он четко дал понять, что хочет, чтобы войска РФ оккупировали город, а все для того, чтобы Лебедев мог поесть традиционной одесской кухни в ресторане на Французском бульваре.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Скандальные высказывания Лебедева

В ходе интервью Лебедев заявил, что Одесса должна стать частью России и выразил свое желание снова свободно путешествовать в город, несмотря на войну и человеческие потери.

"Конечно же я за то, чтобы российские войска прошли еще немного вперед, взяли Одессу, выбросили нах*й пи**ов из власти, чтобы Порошенко и Зеленский посидели и подумали о своем поведении, открыли границы, отменили визы, и можно было бы спокойно летать на самолете "Москва — Одесса", как это можно было делать всегда", — заявил пропагандист.

Он также добавил, что хочет снова иметь возможность посещать любимый ресторан "Дача" в Одессе. Не упустил Лебедев момент и прокомментировать красоту одесских девушек, которые ему явно не светят.

"Я хочу возможность на прямом самолете аэрофлота "Москва — Одесса" летать туда и в ресторане "Дача" у Саввы Либкина жрать. Вот мне это нравится. Люблю этот город. И девки там красивые", — добавил дизайнер.

Ответ владельца ресторана "Дача"

Эти высказывания вызвали волну возмущения среди украинцев, в частности с ответом не заставил себя ждать Савелий Либкин — владелец указанного ресторана в Одессе. Он записал видео с обращением к пропагандисту, где отметил, что ни в ресторане, ни в Одессе Лебедева не ждут и место ему только в Москве.

"Армемий, просто иди на**й. Одессы тебе не видеть, хоть ты будешь с голубыми волосами, хоть с желтыми, хоть с оранжевыми" , — ответил пропагандисту Саввелий Либкин.

Высказывания Лебедева — очередной пример российской пропаганды и попытка легитимировать военные действия против Украины.

Другие заявления российских пропагандистов

Мы писали, что российская певица Лариса Долина, которая детство провела в Одессе, заявила, что не сожалеет о своей позиции. Женщине жалко ее имущества в Латвии, чем города, в котором она провела около 20 лет своей жизни.

Мы писали, что певица Юлия Чичерина, открыто поддерживающая действия России в войне против Украины, грезила об "освобождении" Одессы. Это происходило во время выступления ко Дню ВМС РФ в Санкт-Петербурге, где она выкрикивала со сцены свои мечты по поводу нашего города.

Ранее журналистка Витязева, родившаяся в Одессе и переехавшая в Москву, вызвала волну возмущения своими словами о том, что "Одесса должна быть без людей". Ее высказывания стали частью более широкой российской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию украинских городов и деморализацию населения.