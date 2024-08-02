Труханов записал видеообращение к российскому пропагандисту Лебедеву

Труханов на русском прокомментировал мечты пропагандиста Лебедева об Одессе
2 августа 2024 20:24
Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет
Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал высказывания путиниста Артемия Лебедева в отношении Одессы. Российский пропагандист публично заявил, что хочет оккупации Одессы и мечтает добраться туда чартером, чтобы "жрать" в ресторане Саввы Либкина.
Видеообращение к Лебедеву мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал в Telegram в пятницу, 2 августа.
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Главные тезисы видеообращения Труханова
После просмотра интервью российского пропагандиста Труханов записал видео на русском, в котором напомнил Лебедеву следующие моменты:
- Одесса была и будет украинским городом;
- в Одессе живут интеллигентные люди;
- город живет и развивается, несмотря на ежедневные ракетные обстрелы.
Ресторатора Савву Либкина Труханов поблагодарил за принципиальную позицию и "конкретное направление", которое тот озвучил Лебедеву в записанном ранее обращении.
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