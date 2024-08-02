Труханов записал видеообращение к российскому пропагандисту Лебедеву

Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал высказывания путиниста Артемия Лебедева в отношении Одессы. Российский пропагандист публично заявил, что хочет оккупации Одессы и мечтает добраться туда чартером, чтобы "жрать" в ресторане Саввы Либкина.

Видеообращение к Лебедеву мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Главные тезисы видеообращения Труханова

После просмотра интервью российского пропагандиста Труханов записал видео на русском, в котором напомнил Лебедеву следующие моменты:

Одесса была и будет украинским городом;

в Одессе живут интеллигентные люди;

город живет и развивается, несмотря на ежедневные ракетные обстрелы.

Ресторатора Савву Либкина Труханов поблагодарил за принципиальную позицию и "конкретное направление", которое тот озвучил Лебедеву в записанном ранее обращении.