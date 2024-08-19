Обрано підрідника для будівництва бювету в Одесі: деталі

Бювет в Одесі. Фото:ОМР

В Одесі за результатами аукціону вже обрали підрядника для будівництва нового бюветного комплексу у Пересипському районі. На нього було вирішено витратити понад 14 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником бюветного комплексу з артезіанською свердловиною став Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. А єдиним учасником та, як наслідок, переможцем стала юридична особа ПП "Гидромонтаж 1", який погодився виконати роботи за 14 340 635,17 грн. Бювет має бути готовий до 30 червня 2025 року.

Переможець аукціону. Фото: скриншошт



Зазначимо, що раніше подібний тендер вже проводився та "Гидромонтаж 1" запропонував ціну на декілька мільйонів нижчу від оголошеної, а саме 11 528 303 грн. Тоді його пропозиція була відхилена з невідомих причин.

Вимоги до підрядника

Підрядник має пробурити та облаштувати свердловину бюветного комплексу у сквері біля кінотеатру "Зоряний", а саме на проспекті Добровольського, 82. Там мають бути встановлені двері та вікна, укріплені перегородки, пофарбовані стіни та встановленні конвектори для опалення.

Окрім цього, компанія зобов'язана упорядкувати територію навколо нового комплексу — облаштувати доріжки, встановити урни та висадити дерева й кущі.