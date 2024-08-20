Мост россиян в Крыму является законной целью Украины: интервью с адмиралом ВМС США

Адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери. Фото: Viacheslav Filiushkin/VoA

Керченский мост является стратегически важным объектом России и символом ее контроля над оккупированным Крымом. Он играет важную роль в логистике, обеспечивая перемещение ресурсов на полуостров, однако был и остается законной целью Сил Обороны Украины.

Об этом в интервью Voice of America заявил адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

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Адмирал подчеркнул, что Крымский мост и паромная переправа, также имеющая важное логистическое значение, являются законной военной целью Украины . Уничтожение этих объектов окажет негативное влияние на логистику россиян на полуострове, однако к выбору мест поражения украинцы должны, по словам военного в отставке, подходить очень ответственно из-за ограниченного количества ракет.

"Есть также паромная переправа, которая даже важнее для логистики. Поэтому нужно поразить обе цели. Это законная военная цель. Поскольку у них (Украинцев. — Ред.) есть оружие, которое нужно для нанесения ударов, им, пожалуй, стоит это рассмотреть". Но также им следует учесть и то, где еще они могут использовать это оружие, потому что есть ограниченное количество дальнобойных ракет ATACAMS или других систем", — заявил Марк Монтгомери.

Он добавил, что уничтожение логистического потенциала россиян в оккупированном Крыму критически важно для подготовки будущего контрнаступления ВСУ с целью освобождения полуострова. Для достижения этой цели могут быть использованы как дальнобойные ракеты, так и надводные дроны, что сделает удар максимально эффективным.