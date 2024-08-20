Міст росіян у Криму є законною ціллю України: інтерв'ю з адміралом ВМС США

Aдмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері. Фото: Viacheslav Filiushkin/VoA

Керченський міст є стратегічно важливим об'єктом для Росії та символом її контролю над окупованим Кримом. Він відіграє важливу роль у логістиці, забезпечуючи переміщення ресурсів до півострову, проте був та залишаєт ься законною ціллю Сил Оборони України.

Про це в інтерв'ю Voice of America заявив адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

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Заява адмірала

Адмірал підкреслив, що Кримський міст та паромна переправа, яка також має важливе логістичне значення, є законною військовою ціллю України. Знищення цих об'єктів негативно вплине на логістику росіян на півострові, однак до вибору місць ураження українці мають, за словами військового у відставці, підходити дуже відповідально через обмежену кількість ракет.

"Є також поромна переправа, яка навіть важливіша для логістики. Тому треба вразити обидві цілі. Це законна військова ціль. Оскільки у них (Українців. — Ред.) є зброя, яка потрібна для нанесення ударів, їм, мабуть, варто це розглянути. Але також їм варто зважити й те, де ще вони можуть використати цю зброю, тому що є обмежена кількість далекобійних ракет ATACAMS або інших систем", — заявив Марк Монтгомері.

Він додав, що знищення логістичного потенціалу росіян в окупованому Криму є критично важливим для підготовки майбутнього контрнаступу ЗСУ з метою звільнення півострова. Для досягнення цієї мети можуть бути використані як далекобійні ракети, так і надводні дрони, що зробить удар максимально ефективним.