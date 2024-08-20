Пожежі у Балті на Одещині: невідомі вчинили 20 підпалів

На сміттєзвалищі на Одещині сталась масштабна пожежа. Фото: Сергій Мазур/Facebook

Невідомі зловмисники вчинили підпал у 20 різних місцях у м. Балта, що на Одещині. Вогонь охопив площу сміттєзвалища, спричинивши значне задимлення у місті — рятувальники досі усувають наслідки.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомив голова Балтської ОТГ Сергій Мазур.

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Допис Сергія Мазура. Фото: скриншот

Деталі події

У місті Балта невідомі навмисно влаштували підпали 20 різних ділянок Це призвело до загоряння побутових відходів на міському сміттєзвалищі. Дим від пожежі осів у долині річки Кодима та на міській забудові.

"Оперативно були залучені до гасіння пожежі підрозділ ДСНС, працівники комунальних служб Балтської міської територіальної громади, сільгоспвиробники. Роботи продовжуються і досі. Також до пошуку зловмисників залучені і правоохоронні органи", — повідомляє Сергій Мазур.



Триває ліквідація наслідків пожежі у Балті. Фото: Сергій Мазур

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Сергій Мазур

Що робити під час задимлення

Фахівці Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб рекомендують тим, хто відчуває неприємний запах, закрити вікна і двері та утриматись від перебування на відкритому повітрі.