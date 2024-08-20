Рух вантажівок на Одещині: через спеку діє заборона

Вантажівка їде дорогою. Ілюстративне фото: Depositphotos

З огляду на спекотну погоду, на автомобільних дорогах Одеської області введено тепловий режим. Через високі температури великогабаритним автомобілям заборонено пересуватися у регіоні задля збереження асфальтного покриття.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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Заборона руху вантажівок

Коли температура повітря перевищує +28°C, водії транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн мають перечекати. Вони можуть зупинитись на спеціально обладнаних майданчиках для тимчасової стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу.

Допис патрульної поліції. Фото: скриншот

Виключення

Водночас обмеження не стосується транспортних засобів, які здійснюють перевезення швидкопсувних вантажів, живих тварин, вантажів підвищеної небезпеки, а також військових вантажів і товарів, призначених для оборони.