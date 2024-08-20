Рух вантажівок на Одещині: через спеку діє заборона

Рух вантажівок на Одещині заборонено — на дорогах введено тепловий режим
З огляду на спекотну погоду, на автомобільних дорогах Одеської області введено тепловий режим. Через високі температури великогабаритним автомобілям заборонено пересуватися у регіоні задля збереження асфальтного покриття.
Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.
Заборона руху вантажівок
Коли температура повітря перевищує +28°C, водії транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн мають перечекати. Вони можуть зупинитись на спеціально обладнаних майданчиках для тимчасової стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу.
Виключення
Водночас обмеження не стосується транспортних засобів, які здійснюють перевезення швидкопсувних вантажів, живих тварин, вантажів підвищеної небезпеки, а також військових вантажів і товарів, призначених для оборони.
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