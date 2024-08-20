Допомогав ухилятись від служби - в Одесі судитимуть віськового

В Одесі викрили військового за допомогу ухилянтам. Фото: Нацполіція

Одеські слідчі завершили розслідування щодо військового, якого звинувачують у зловживанні впливом. Чоловік підробляв документи для ухилянтів, аби допомогти їм уникнути служби — за свої дії він тепер понесе відповідальність перед судом.

Про це у понеділок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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У чому звинувачується

47-річний військовий пропонував своїм "клієнтам" за 900 доларів організувати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Окрім цього, за 3 000 гривень він надавав незаповнені повістки із гербовою печаткою та підписами посадових осіб, які клієнти могли використовувати для уникнення реальних викликів до територіального центру комплектування.

Військового затримали на хабарі. Фото: Нацполіція

Військовослужбовця затримали після отримання неправомірної вигоди в два транші. Після цього йому було повідомлено про підозру.

Яке покарання загрожує

Наразі обвинувальний акт щодо військовослужбовця скеровано до суду. Йому інкримінують зловживання впливом, відповідно до ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.