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Документи на замовлення ухилянтів — в Одесі судитимуть  військовослужбовця

20 серпня 2024 12:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Допомогав ухилятись від служби - в Одесі судитимуть віськового
В Одесі викрили військового за допомогу ухилянтам. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеські слідчі завершили розслідування щодо військового, якого звинувачують у зловживанні впливом. Чоловік підробляв документи для ухилянтів, аби допомогти їм уникнути служби — за свої дії він тепер понесе відповідальність перед судом.

Про це у понеділок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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47-річний військовий пропонував своїм "клієнтам" за 900 доларів організувати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Окрім цього, за 3 000 гривень він надавав незаповнені повістки із гербовою печаткою та підписами посадових осіб, які клієнти могли використовувати для уникнення реальних викликів до територіального центру комплектування.

Хабар за документи
Військового затримали на хабарі. Фото: Нацполіція

 Військовослужбовця затримали після отримання неправомірної вигоди в два транші. Після цього йому було повідомлено про підозру.

Яке покарання загрожує

Наразі обвинувальний акт щодо військовослужбовця скеровано до суду. Йому інкримінують зловживання впливом, відповідно до ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

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