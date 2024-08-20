Помогал уклоняться от службы - в Одессе будут судить военного

В Одессе разоблачили военного за помощь уклонистам. Фото: Нацполиция

Одесские следователи завершили расследование в отношении военного, обвиняемого в злоупотреблении влиянием. Мужчина подделывал документы для уклонистов, чтобы помочь им избежать службы — за свои действия он теперь ответствен перед судом.

Об этом в понедельник, 20 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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В чем обвиняется

47-летний военный предлагал своим "клиентам" за 900 долларов организовать непригодность к военной службе и исключение из военного учета. Кроме этого, за 3 000 гривен он предоставлял незаполненные повестки с гербовой печатью и подписями должностных лиц, которые клиенты могли использовать во избежание реальных вызовов в территориальный центр комплектования.

Военного задержали на взятке. Фото: Нацполиция

Военнослужащий был задержан после получения неправомерной выгоды в два транша. После этого ему было доложено о подозрении.

Какое наказание грозит

В настоящее время обвинительный акт в отношении военнослужащего направлен в суд. Ему инкриминируют злоупотребление влиянием, согласно ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.