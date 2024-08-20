Отключение воды в Одессе и области 20 августа: адреса

Одесса и область остались без воды — адреса отключений на сегодня
В Одессе сегодня, 20 августа, из-за ремонтных работ сотни жителей Одессы и области будут без воды. Снабжение должны возобновить до 20:30. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом во вторник, 20 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
Отключение в Одесской области:
- село Мариновка — все дома;
- села Межлиманье — все дома;
Отключение в Одессе:
- Николаевская дорога, 245 — 287;
- Семена Палия, 103, 105, 107, 111.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 17 бюветов . Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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