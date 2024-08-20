Движение грузовиков в Одесской области: из-за жары действует запрет

Грузовик едет по дороге. Иллюстративное фото: Depositphotos

Учитывая жаркую погоду, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим. Из-за высоких температур крупногабаритным автомобилям запрещено передвигаться в регионе для сохранения асфальтного покрытия.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Запрет движения грузовиков

Когда температура воздуха превышает +28°C , водители транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн должны переждать. Они могут остановиться на специально оборудованных площадках для временной стоянки или у объектов дорожного сервиса.

Сообщение патрульной полиции. Фото: скриншот

Исключение

В то же время, ограничение не касается транспортных средств, осуществляющих перевозку скоропортящихся грузов, живых животных, грузов повышенной опасности, а также военных грузов и товаров, предназначенных для обороны.