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Массовые поджоги в Балте на Одесчине — город до сих пор в дыму

20 августа 2024 13:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Пожары в Балте в Одесской области: неизвестные совершили 20 поджогов
На свалке на Одесчине произошел масштабный пожар. Фото: Сергей Мазур/Facebook
Верзилова Єлизавета - редактор

Неизвестные злоумышленники совершили поджог в 20 разных местах в г. Балта, что в Одесской области. Огонь охватил площадь свалки, вызвав значительное задымление в городе — спасатели до сих пор устраняют последствия.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщил глава Балтской ОТГ Сергей Мазур.

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Сообщение Сергея Мазура. Фото: скриншот

Детали события

В городе Балта неизвестные намеренно устроили поджоги 20 разных участков Это привело к возгоранию бытовых отходов на городской свалке. Дым от пожара осел в долине реки Кодыма и городской застройке.

"Оперативно были привлечены к тушению пожара подразделение ГСЧС, работники коммунальных служб Балтской городской территориальной громады, сельхозпроизводители. Работы продолжаются до сих пор. Также к поиску злоумышленников привлечены и правоохранительные органы" , — сообщает Сергей Мазур.

В Балте устраняют последствия пожара
Идет ликвидация последствий пожара в Балте. Фото: Сергей Мазур
Пожар на свалке в Балте
Спасатели тушат пожар. Фото: Сергей Мазур

Что делать во время задымления

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней рекомендуют тем, кто ощущает неприятный запах, закрыть окна и двери и удержаться от пребывания на открытом воздухе.

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