В Николаевской области прогремели взрывы сейчас: что известно

Взрывы в Николаевской области 20 августа. Иллюстративное фото: скриншот

В Николаевской области сейчас, 20 августа, местные жители слышали взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили о разведывательном БпЛА в регионе.



Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

Сообщение военных. Фото: скриншот

Взрывы в Николаевской области 20 августа

Взрывы в Николаевской области услышали в 14:46. В Воздушных силах сообщили о работе ПВО в регионе по разведывательному дрону россиян. Кроме того, военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Сообщение ВС. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Николаевской, Сумской, Харьковской областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму и в Луганской области.