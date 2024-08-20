В Николаевской области прогремели взрывы сейчас: что известно

В Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области сейчас, 20 августа, местные жители слышали взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили о разведывательном БпЛА в регионе.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.
Взрывы в Николаевской области 20 августа
Взрывы в Николаевской области услышали в 14:46. В Воздушных силах сообщили о работе ПВО в регионе по разведывательному дрону россиян. Кроме того, военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Николаевской, Сумской, Харьковской областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму и в Луганской области.
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