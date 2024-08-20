Деоккупация Крыма: взрывы на полуострове раздаются постоянно

Взрыв в Крыму. Иллюстративное фото: россМИ

Украинская армия продолжает реализовывать блестящие операции по освобождению временно оккупированного Крыма и о многих успехах есть данные от военных. Однако некоторые действия наших бойцов требуют информационной тишины.

Об этом в эфире программы "Линия фронта" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Не обо всех событиях сообщается Силами обороны, потому что есть соответствующие операции, требующие информационной тишины и, собственно, самой безопасности. Но поражения по объектам враждебной инфраструктуры и логистики, которые происходят в Крыму, продолжают этап демилитаризации нашего Крыма", — отметил Сергей Братчук.

Представитель УГА отметил, что такие операции являются частью более широкого плана по освобождению украинского Крыма от российского военного присутствия. Кроме того, активные боевые действия продолжаются не только на полуострове, но и на других направлениях южного фронта.

"В целом вы видите, что юг движется постоянно, мы говорим о Тендровской косе, Кинбургской, Крыме. Это события, которые обычно связаны, это южный фланг, который является активным, динамичным", — добавил Сергей Братчук.

Так что процесс демилитаризации временно оккупированного Крыма продолжается активно и непрерывно. Украина продолжает уничтожать врага на полуострове и разрушать его планы захвата.