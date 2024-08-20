Бродили в камышах: в Одесской области пограничники спасли влюбленных

Пограничники спасли пару в Одесской области. Фото: ГПСУ

Влюбленная пара с Одесчины хотела жениться и направлялась в областной центр по автодороге М-15. Чтобы не попадать на контроль на транзитном участке, они решили пересечь его своими силами через плавни, где в конце концов потерялись. Благодаря усилиям пограничников женщина и мужчина находятся в безопасности, однако за свои действия паре все равно придется отвечать.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Подробности происшествия

29-летняя одесситка приехала к своему 37-летнему любимому, проживающему в одном из сел Белгород-Днестровского района. Пара решила узаконить свои отношения и строить совместную жизнь в Одессе, однако мужчина потерял свой паспорт.

Чтобы добраться до Одессы и избежать проверки документов на контрольных постах автодороги Одесса-Рени, влюбленные решили обойти транзитный участок, проходящий по территории Молдовы, через плавни. Оказавшись среди непроходимых болот и густых зарослей камыша, пара потерялась и более суток пробыла без еды и воды, пока их не спас отряд ГПСУ.

Спасательная операция

Для поиска пропавших были задействованы дополнительные пограничные наряды и беспилотные летательные аппараты. Один из операторов дрона заметил людей среди зарослей. Женщина, увидев квадрокоптер, принялась активно махать руками, привлекая внимание спасателей.

Пограничники с помощью дрона заметили пару. Фото: ГПСУ

Женщина начала подавать знаки пограничникам. Фото: скриншот

Через несколько минут пограничники добрались до пары и вывели их из опасной зоны. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались, хотя были крайне истощены и расстроены. Уже в безопасности, мужчина поделился деталями их происшествия и признался, что именно во время этого испытания сделал любимой предложение руки и сердца.

Ответственность за нарушение

Несмотря на счастливый финал, обход официальных пограничных пунктов и нарушение режима государственной границы не останутся без внимания правоохранителей. В ГПСУ сообщили, что пара будет привлечена к административной ответственности.