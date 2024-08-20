Экспортер в Одесской области не уплатил более 12 млн грн налогов: детали дела

В Одесской области разоблачили недоброго экспортера. Иллюстративное фото: БЭБ

Финансовый директор предприятия в Одесской области предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Благодаря его схеме фирма-экспортер задолжала государству более 12 млн грн, за что теперь задержанный понесет ответственность.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

Финансовый директор одного из предприятий Одесской области, занимающийся оптовой торговлей соевых бобов, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль. Это привело к ущербу государству на сумму более 12,6 млн грн.

Подробности дела от прокуратуры. Фото: скриншот

Как выяснилось, директор "забыл" включить в налоговую отчетность за первый квартал 2024 года часть прибыли, полученной от экспорта 5 тысяч тонн соевых бобов через порты Большой Одессы в Чешскую Республику. Благодаря действиям правоохранителей, нанесенный ущерб уже был возмещен в полном объеме.

Что угрожает

Несмотря на возмещение ущерба, обвиняемый все равно предстанет перед судом за умышленное уклонение от уплаты налогов, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ему грозит штраф до 425 тыс. грн.