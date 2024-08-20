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Заборгував державі 12 млн грн — на Одещині судитимуть експортера

20 серпня 2024 16:54
Верзілова Єлизавета - редактор
Експортер на Одещині не сплатив понад 12 млн грн податків: деталі справи
На Одещині викрили недоброчесного експортера. Ілюстративне фото: БЕБ
Верзілова Єлизавета - редактор

Фінансовий директор підприємства на Одещині постане перед судом за ухилення від сплати податків.  Завдячуючи його схемі, фірма-експортер заборгувала державі понад 12 млн грн, за що затриманий понесе відповідальність.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Фінансовий директор одного з підприємств Одеської області, що займається оптовою торгівлею соєвих бобів, умисно ухилився від сплати податку на прибуток. Це призвело до збитків державі на суму понад 12,6 млн грн.

Зекономив на експорті підприємець з Одещини
Деталі справи від прокуратури. Фото: скриншот

Як з'ясувалося, директор "забув" додати до податкової звітності за перший квартал 2024 року частину прибутку, отриманого від експорту 5 тисяч тонн соєвих бобів через порти Великої Одеси до Чеської Республіки. Завдяки діям правоохоронців завдані збитки вже були відшкодовані в повному обсязі.

Що загрожує

Незважаючи на відшкодування збитків, обвинувачений все одно постане перед судом за умисне ухилення від сплати податків, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України. Йому загрожує штраф до 425 тис. грн.

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