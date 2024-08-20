Окупанти перекинули ракетоносії з Чорного моря до Каспійського

МРК проєкту "Каракурт" у морі. Фото: росзМІ

Росія вивела два малі ракетні кораблі (МРК) проєкту "Каракурт" з Чорного моря до Каспійського внутрішніми водними шляхами. Ці одиниці флоту оснащені "Калібрами" й можуть завдавати ударів по територіям України.

Про це в етері для телеканалу "Ми — Україна" повідомив речик ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Малі ракетні кораблі були переведені Володинським каналом, який дозволяє їм переміщатися між різними водними регіонами Росії. Вони були побудовані в Зеленодольську, що у Татарстані, і ще не введені в стрій.

"Росіяни вивели з з одного Чорноморського регіону два малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт". Вони ще не введені в стрій фактично. Вивели вони їх Володинським каналом, ці кораблі можуть пройти такими каналами", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Загроза від кораблів

Технічні можливості ракет "Калібр", які можуть бути використані з Каспію, дозволяють їх застосування. Однак загроза цих засобів ураження значно зменшилася з початку повномасштабного вторгнення.

"Що стосується технічних параметрів, то характеристики ракет "Калібр" дозволяють їх застосовувати навіть з акваторії Каспію. Але технічні спроможності саме цих ракет вже станом на сьогодні не становлять такої величезної загрози, як на початку повномасштабної війни", — зазначив речник ВМС ЗС України.

Перекидання таких кораблів на Каспій може бути сприйняте як капітуляція РФ в Чорноморському регіоні, хоча це суперечить імперським амбіціям Кремля.