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Нова техніка з Німеччини для Одеси — у міськраді розповіли деталі

20 серпня 2024 17:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Німеччина передала Одесі самоскиди: міськрада
Німеччина передала Одесі самоскиди. Фото: Одеська міська рада
Верзілова Єлизавета - редактор

Німеччина не перестає підтримувати Україну, зокрема наше місто, у складні часи військової агресії. Так, країна передала для комунальників Одеси два сучасні самоскиди із краном.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини (THW) стало ініціатором постачання нової техніки до Одеси. Тому технічний парк КП "Міські дороги" поповнився двома самоскидами IVECO. Обидва транспорта із кранами-маніпуляторами, що полегшить роботу комунальників.

Нова техніка з Німеччини для Одеси — у міськраді розповіли деталі - фото 1
Нові самоскиди прибули до Одеси. Фото: Одеська міська рада
Нова техніка з Німеччини для Одеси — у міськраді розповіли деталі - фото 2
Самоскиди з Німеччини з краном-маніпулятором. Фото: Одеська міська рада

Зазначимо, що раніше завдяки партнерству з THW Одеса отримала генератори, транспортні засоби та захисне спорядження. 

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