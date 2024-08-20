Німеччина передала Одесі самоскиди: міськрада

Нова техніка з Німеччини для Одеси — у міськраді розповіли деталі
20 серпня 2024 17:58
Німеччина передала Одесі самоскиди. Фото: Одеська міська рада
Німеччина не перестає підтримувати Україну, зокрема наше місто, у складні часи військової агресії. Так, країна передала для комунальників Одеси два сучасні самоскиди із краном.
Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Нова техніка для Одеси
Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини (THW) стало ініціатором постачання нової техніки до Одеси. Тому технічний парк КП "Міські дороги" поповнився двома самоскидами IVECO. Обидва транспорта із кранами-маніпуляторами, що полегшить роботу комунальників.
Зазначимо, що раніше завдяки партнерству з THW Одеса отримала генератори, транспортні засоби та захисне спорядження.
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