Німецьке місто Майнц стало новим партнером Одеси - деталі

Допомога Одесі від Німеччини — у міста з'явився новий партнер
В Одеси з'явився новий друг та партнер в обличчі міста Майнц, що у Німеччині. Мер Майнца виступив з ініціативою про започаткування партнерських відносин з Одесою, а в міськраді прийняли відповідну резолюцію.
Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради VIII скликання.
Новий партнер Одеси
Німеччина з пеших днів війни надає колосальну допомогу та підтримку українським містам, зокрема Одесі. Так, до програми підтримки доєдналось й одне з найстаріших міст Німеччини — Майнц.
"З Майнцом ми до цього не взаємодіяли, але завжди відкриті до партнерства, тим паче, коли нам простягають руку допомоги", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.
Окрім надання гуманітарної та фінансової підтримки, Німеччина також сприятиме стабілізації ситуації з енергетикою в Одесі та області.
"Днями ми плануємо підписати меморандум з німецьким агенством щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги з реформування сектору централізованого теплопостачання" — зазначив мер Одеси.
Допомога від Німеччини
Ми писали, що Німеччина погодила передачу третьої системи ППО Patriot, а військові ЗСУ вже її опановують. Представниця цієї країни Анна Люрман зазначила, що пріоритетом для усього світу сьогодні є допомога Україні у війні проти Росії.
Також ми писали, що німецька зовнішня політика змінила курс розвитку. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи та повідомив про підтримку України як національний інтерес Німеччи.
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