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Допомога Одесі від Німеччини — у міста з'явився новий партнер

26 червня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Німецьке місто Майнц стало новим партнером Одеси - деталі
Місто Майнц у Німеччині. Фото: німецькі ЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеси з'явився новий друг та партнер в обличчі міста Майнц, що у Німеччині. Мер Майнца виступив з ініціативою про започаткування партнерських відносин з Одесою, а в міськраді прийняли відповідну резолюцію. 

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради VIII скликання. 

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Новий партнер Одеси

Німеччина з пеших днів війни надає  колосальну допомогу та підтримку українським містам, зокрема Одесі. Так, до програми підтримки доєдналось й одне з найстаріших міст  Німеччини — Майнц.

"З Майнцом ми до цього не взаємодіяли, але завжди відкриті до партнерства, тим паче, коли нам простягають руку допомоги", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Окрім надання гуманітарної та фінансової підтримки, Німеччина також сприятиме стабілізації ситуації з енергетикою в Одесі та області. 

"Днями ми плануємо підписати меморандум з німецьким агенством щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги з реформування сектору централізованого теплопостачання" — зазначив мер Одеси. 

Допомога від Німеччини

Ми писали, що Німеччина погодила передачу третьої системи ППО Patriot, а військові ЗСУ вже її опановують. Представниця цієї країни Анна Люрман зазначила, що пріоритетом для усього світу сьогодні є допомога Україні у війні проти Росії.

Також ми писали, що німецька зовнішня політика змінила курс розвитку. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи та повідомив про підтримку України як національний інтерес Німеччи.

Одеса
Німеччина
Одеська область
гуманітарна допомога
сфера енергетики
Новини Одеси

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