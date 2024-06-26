Немецкий город Майнц стал новым партнером Одессы - детали

Город Майнц в Германии. Фото: немецкие СМИ

У Одессы появился новый друг и партнер в лице города Майнц в Германии. Мэр Майнца выступил с инициативой о создании партнерских отношений с Одессой, а в горсовете приняли соответствующую резолюцию.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета VIII созыва.

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Новый партнер Одессы

Германия с пеших дней войны оказывает колоссальную помощь и поддержку украинским городам, в частности, Одессе. Так, в программу поддержки присоединился и один из старейших городов Германии — Майнц.

"С Майнцом мы до этого не взаимодействовали, но всегда открыты к партнерству, тем более, когда нам протягивают руку помощи", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Кроме оказания гуманитарной и финансовой поддержки, Германия также будет способствовать стабилизации ситуации с энергетикой в Одессе и области.

"На днях мы планируем подписать меморандум с немецким агентством по реализации проекта международной технической помощи по реформированию сектора централизованного теплоснабжения", — отметил мэр Одессы.

Помощь от Германии

Мы писали, что Германия согласовала передачу третьей системы ПВО Patriot, а военные ВСУ уже ее овладевают. Представительница этой страны Анна Люрман отметила, что приоритетом для всего мира сегодня является помощь Украине в войне против России.



Также мы писали, что германская внешняя политика изменила курс развития. Бундестаг назвал Россию самой большой угрозой для Европы и сообщил о поддержке Украины как национальном интересе Германии.