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Закрити небо над портами — що відомо про додаткові ППО для України

20 червня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Інтернаціональна військова допомога — як захід підтримає Україні
Міністерка у справах Європи та клімату у Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрман. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Пріоритетом для усього світу сьогодні є допомога Україні у війні проти Росії. Європейські країни спільними зусиллями вирішили передати необхідне озброєння для оборони, у тому числі й засоби ППО. 

Про це на пресбрифінгу в Одесі повідомила міністерка у справах Європи та клімату у Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрман. 

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"Ми допомагаємо, але знаємо, що робити треба більше. І ми готові надалі підтримувати Україну, щоб перемоги в цій війні. Дуже багато зусиль на цьому сфокусовано", — наголосила Анна Люрман.  

ППО для України

Також міністерка наголосила, що Німеччина погодила передачу третьої системи ППО Patriot, а військові ЗСУ вже її опановують. Крім того, Італія планує долучитися до протиповітряного захисту українського неба. 

"Ми знаємо, що Італія погодила новий пакет військової допомоги. Тобто зараз дійсно є така певна консолідація у наданні додаткової сили повітряної оборони", — додала пані Люрман. 

Робота портів

Варто наголосити, що питання захисту та безпечної роботи портів тривають на усіх рівнях. Так, на Саміті миру також обговорили необхідність повністю "закрити небо" над Чорним морем, аби цивільні судна з продовольством могли заходити без проблем на завантаження. 

"Зараз дуже багато зусиль буде направлено на покращення роботи зернового коридору у плані безпеки. Ви зробили надзусилля, щоб запустити його. Ми це бачимо і дуже поважаємо такі успіхи", — підсумувала німкеня. 

Нагадаємо, сьогодні порти Одещини забезпечують більшу частину експорту українського зерна. Таким чином всесвітній продовольчий ринок вдається стабілізувати та допомагати іншим країнам. Тож для подальшої роботи порти регіону необхідно краще захистити. 

Також ми писали, що після успішного приймання контейнеровозів у порту Чорноморська уряд України працює над забезпеченням умов для аналогічної експлуатації в Одеському порту. Планується, що це стане можливим у другій половині року.

 

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