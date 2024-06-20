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Закрыть небо над портами — что известно о дополнительных ПВО для Украины

20 июня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Интернациональная военная помощь — как мероприятие поддержит Украину
Министерство по делам Европы и климата в Министерстве иностранных дел Германии Анна Люрман. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Приоритетом для всего мира сегодня является помощь Украине в войне против России. Европейские страны совместными усилиями решили передать необходимое вооружение для обороны, в том числе средства ПВО.

Об этом на пресс-брифинге в Одессе сообщила министерша по делам Европы и климата в Министерстве иностранных дел Германии Анна Люрман.

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"Мы помогаем, но знаем, что делать надо больше. И мы готовы в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы победы в этой войне. Очень много усилий на этом сфокусировано", — подчеркнула Анна Люрман.

ПВО для Украины

Также министерша подчеркнула, что Германия согласовала передачу третьей системы ПВО Patriot, а военные ВСУ уже ее овладевают. Кроме того, Италия планирует присоединиться к противовоздушной защите украинского неба.

"Мы знаем, что Италия согласовала новый пакет военной помощи. То есть сейчас действительно есть такая определенная консолидация в предоставлении дополнительной силы воздушной обороны", — добавила Люрман.

Работа портов

Следует отметить, что вопросы защиты и безопасной работы портов продолжаются на всех уровнях. Так, на Саммите мира также обсудили необходимость полностью "закрыть небо" над Черным морем, чтобы гражданские суда с продовольствием могли заходить без проблем на погрузку.

"Сейчас очень много усилий будет направлено на улучшение работы зернового коридора в плане безопасности. Вы предприняли сверхусилия, чтобы запустить его. Мы это видим и очень уважаем такие успехи", — подытожила немка.

Напомним, сегодня порты Одесской области обеспечивают большую часть экспорта украинского зерна. Таким образом, всемирный продовольственный рынок удается стабилизировать и помогать другим странам. Для дальнейшей работы порты региона необходимо лучше защитить.

Также мы писали, что после успешного приема контейнеровозов в порту Черноморска правительство Украины работает над обеспечением условий для аналогичной эксплуатации в Одесском порту. Планируется, что это станет возможным во второй половине года.

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