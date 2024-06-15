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Одеський порт невдовзі зможе приймати контейнеровози, — Тарас Висоцький

15 червня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеський порт готується до прийому контейнеровозів
Судна з контейнерами. Фото ілюстративне: АМПУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Після успішного приймання контейнеровозів у порту Чорноморська, уряд України працює над забезпеченням умов для аналогічної експлуатації в Одеському порту. Планується, що це стане можливим у другій половині року.

Про це на Black Sea Security Forum повідомив виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України (TBC) Тарас Висоцький.

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Морські контейнеровози в Одеському порту

Він розповів, що державна страховка, запроваджена наприкінці минулого року, поширюється на всі судна, у тому числі й контейнеровози. Це було зроблено свідомо для стимулювання контейнерних перевезень.

"Далі все залежатиме від кон'юнктури ринку. Фактично з липня буде збільшення попиту на контейнерні перевезення. Ми очікуємо, що ці заходи будуть успішними й безпечними завдяки нашим військовим", — сказав Тарас Висоцький.

Безпека портів

Виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства також додав, що для забезпечення безпеки діяльності портів критичними є три напрямки:

  • Системи протиповітряної оборони (ППО): їх постійна наявність і ефективне функціонування.
  • Системи морських дронів: для контролю за акваторією та забезпечення безпеки суден.
  • Системи супроводу суден: це включає заходи з розмінування моря та забезпечення безпечного входу та виходу суден з портів.

Завдяки цим заходам уряд сподівається забезпечити безперебійну та безпечну роботу портів.

"Ми очікуємо, що ці заходи будуть достатніми для того, щоб вже у другій половині року прийом контейнеровозів в Одеському порту став масовим", — підкреслив Тарас Висоцький.

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що Україна має у будь-який спосіб повернути контроль над Кримським півостровом — тоді Путін ослабне та втратить впливових союзників, як Китай та Іран. Після цього безпека у Чорноморському регіоні гарантована. 

порт
Одеса
Одеська область
контейнерні перевезення
Одеська ОДА
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зерно

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