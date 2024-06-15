Одеський порт готується до прийому контейнеровозів

Одеський порт невдовзі зможе приймати контейнеровози, — Тарас Висоцький
Після успішного приймання контейнеровозів у порту Чорноморська, уряд України працює над забезпеченням умов для аналогічної експлуатації в Одеському порту. Планується, що це стане можливим у другій половині року.
Про це на Black Sea Security Forum повідомив виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України (TBC) Тарас Висоцький.
Морські контейнеровози в Одеському порту
Він розповів, що державна страховка, запроваджена наприкінці минулого року, поширюється на всі судна, у тому числі й контейнеровози. Це було зроблено свідомо для стимулювання контейнерних перевезень.
"Далі все залежатиме від кон'юнктури ринку. Фактично з липня буде збільшення попиту на контейнерні перевезення. Ми очікуємо, що ці заходи будуть успішними й безпечними завдяки нашим військовим", — сказав Тарас Висоцький.
Безпека портів
Виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства також додав, що для забезпечення безпеки діяльності портів критичними є три напрямки:
- Системи протиповітряної оборони (ППО): їх постійна наявність і ефективне функціонування.
- Системи морських дронів: для контролю за акваторією та забезпечення безпеки суден.
- Системи супроводу суден: це включає заходи з розмінування моря та забезпечення безпечного входу та виходу суден з портів.
Завдяки цим заходам уряд сподівається забезпечити безперебійну та безпечну роботу портів.
"Ми очікуємо, що ці заходи будуть достатніми для того, щоб вже у другій половині року прийом контейнеровозів в Одеському порту став масовим", — підкреслив Тарас Висоцький.
Нагадаємо, на Black Sea Security Forum колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що Україна має у будь-який спосіб повернути контроль над Кримським півостровом — тоді Путін ослабне та втратить впливових союзників, як Китай та Іран. Після цього безпека у Чорноморському регіоні гарантована.
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