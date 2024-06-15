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Одесский порт скоро сможет принимать контейнеровозы, — Тарас Высоцкий

15 июня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесский порт готовится к приему контейнеровозов
Корабль с контейнерами. Фото иллюстративный: АМПУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

После успешного приема контейнеровозов в порту Черноморска правительство Украины работает над обеспечением условий для аналогичной эксплуатации в Одесском порту. Планируется, что это станет возможным во второй половине года.

Об этом на Black Sea Security Forum сообщил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины (TBC) Тарас Высоцкий.

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Он рассказал, что государственная страховка, введенная в конце прошлого года, распространяется на все суда, в том числе контейнеровозы. Это было сделано заведомо для стимулирования контейнерных перевозок.

"Дальше все будет зависеть от конъюнктуры рынка. Фактически с июля будет увеличение спроса на контейнерные перевозки. Мы ожидаем, что эти меры будут успешными и безопасными благодаря нашим военным", — сказал Тарас Высоцкий.

Безопасность портов

Исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия также добавил, что для обеспечения безопасности деятельности портов критическими являются три направления:

  • Системы противовоздушной обороны (ПВО): их постоянное наличие и эффективное функционирование.
  • Системы морских дронов: для контроля за акваторией и обеспечения безопасности судов.
  • Системы сопровождения судов: это мероприятия по разминированию моря и обеспечение безопасного входа и выхода судов из портов.

Благодаря этим мерам правительство надеется обеспечить бесперебойную и безопасную работу портов.

"Мы ожидаем, что эти меры будут достаточны для того, чтобы уже во второй половине года прием контейнеровозов в Одесском порту стал массовым", — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Напомним, на Black Sea Security Forum бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что Украина должен любым способом вернуть контроль над Крымским полуостровом — тогда Путин ослабнет и потеряет влиятельных союзников, как Китай и Иран. После этого безопасность в Черноморском регионе гарантирована.

порт
Одесса
Одесская область
контейнерные перевозки
Одесская ОГА
Новости Одессы
зерно

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