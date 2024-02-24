Ostpolitik Німеччини змінює курс на Україну, — Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Німецька зовнішня політика змінила курс розвитку. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи та повідомив про підтримку України як національний інтерес Німеччини.

Про це під час пресбрифінгу з головою МЗС Німеччини в Одесі повідомив очільник українського міністерства Дмитро Кулеба.

За його словами, Німеччина за два роки повномасштабної війни в Україні допомогла з озброєнням та прихистила у себе тисячі біженців.

"Це не просто слова — це кінець політики зближення з Росією. Тепер німецька Ostpolitik (нім. "нова східна політика") полягає у підтримці України, яка захищає свободу і мир в Європі від російської агресії. Це без перебільшення історичний поворот", — сказав Кулеба.

Німецька делегація відвідала порт

Також під час візиту до Одеси дипломати двох країн відвідали порт, який постраждав від агресії окупантів. Міністри закордонних справ перевірили, у якому стані перебуває експорт Чорним морем сьогодні.

"Ми відвідали порт, де переконалися, що з Одеси знову йде зерно на світові ринки. А військові проінформували нас про захист Одеського регіону від повітряних атак. І все це було б неможливим, якби не допомога наших партнерів, зокрема Німеччини, яка постачає в Україну системи ППО і ракети до них", — додав голова українського МЗС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у другу річницю війни звернувся до лідерів G7. На його думку, рішучість провідних демократій світу допомагає подолати усі виклики.

Також ми писали, що Німеччина офіційно посідає перше місце за кількістю біженців з України, навіть обігнавши Польщу. А все через одні з найкращих умов.