Ostpolitik Германии меняет курс на Украину, — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Немецкая внешняя политика сменила курс развития. Бундестаг назвал Россию самой большой угрозой для Европы и сообщил о поддержке Украины как национальном интересе Германии.

Об этом во время прессбрифинга с главой МИД Германии в Одессе сообщил глава украинского министерства Дмитрий Кулеба.

По его словам, Германия за два года полномасштабной войны в Украине помогла с вооружением и приютила тысячи беженцев.

"Это не просто слова — это конец политики сближения с Россией. Теперь немецкая Ostpolitik (нем. "новая восточная политика") заключается в поддержке Украины, которая защищает свободу и мир в Европе от российской агрессии. Это без преувеличения исторический поворот", — сказал Кулеба.

Немецкая делегация посетила порт

Также во время визита в Одессу дипломаты двух стран посетили порт, пострадавший от агрессии оккупантов. Министры иностранных дел проверили, в каком состоянии находится экспорт по Черному морю сегодня.

"Мы посетили порт, где убедились, что из Одессы снова уходит зерно на мировые рынки. А военные проинформировали нас о защите Одесского региона от воздушных атак. И все это было бы невозможным, если бы не помощь наших партнеров, в частности Германии, поставляющей в Украину системы ПВО и ракеты к ним", — добавил глава украинского МИД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину войны обратился к лидерам G7. По его мнению, решительность ведущих демократий мира помогает преодолеть все вызовы.

Также мы писали, что Германия официально занимает первое место по количеству беженцев из Украины, даже обогнав Польшу. А все из-за одних из лучших условий.