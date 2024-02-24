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Ostpolitik Германии меняет курс на Украину, — Кулеба

24 февраля 2024 20:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ostpolitik Германии меняет курс на Украину, — Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Немецкая внешняя политика сменила курс развития. Бундестаг назвал Россию самой большой угрозой для Европы и сообщил о поддержке Украины как национальном интересе Германии.

Об этом во время прессбрифинга с главой МИД Германии в Одессе сообщил глава украинского министерства Дмитрий Кулеба.

По его словам, Германия за два года полномасштабной войны в Украине помогла с вооружением и приютила тысячи беженцев.

"Это не просто слова — это конец политики сближения с Россией. Теперь немецкая Ostpolitik (нем. "новая восточная политика") заключается в поддержке Украины, которая защищает свободу и мир в Европе от российской агрессии. Это без преувеличения исторический поворот", — сказал Кулеба.

Немецкая делегация посетила порт

Также во время визита в Одессу дипломаты двух стран посетили порт, пострадавший от агрессии оккупантов. Министры иностранных дел проверили, в каком состоянии находится экспорт по Черному морю сегодня.

"Мы посетили порт, где убедились, что из Одессы снова уходит зерно на мировые рынки. А военные проинформировали нас о защите Одесского региона от воздушных атак. И все это было бы невозможным, если бы не помощь наших партнеров, в частности Германии, поставляющей в Украину системы ПВО и ракеты к ним", — добавил глава украинского МИД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину войны обратился к лидерам G7. По его мнению, решительность ведущих демократий мира помогает преодолеть все вызовы.

Также мы писали, что Германия официально занимает первое место по количеству беженцев из Украины, даже обогнав Польшу. А все из-за одних из лучших условий.

Дмитрий Кулеба
Одесса
Германия
война
МИД
Одесская область
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