Отключение света в Одессе 22 августа: адреса

Энергетики работают на сетях. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Сегодня, 22 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, вернуть свет в дома горожан обещают к 19:00, однако жители центра могут быть без света до конца суток. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на жилом массиве — все дома;

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;

Балтская дорога, 28;

Большая Садовая — все дома;

Высоцкого, 1, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11а;

Викандера и Ларсена (восьмого марта);

Державина, 3, 2, 2-я, 11, 13, 15, 17, 164;

Донецкая — все дома;

Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13, 4, 4а, 8, 12;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Капитана Кузнецова — все дома;

Карышковского — все дома;

Керченская — все дома;

Кишиневская — все дома;

Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;

Котлеевская (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;

Малая Садовая – все дома;

Николаевская дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;

Чайкова (Молодогвардейская) — все дома;

Южная дорога — все дома;

Рыночная, 7;

Мариупольская (Ростовская) — все дома;

Семена Палия, 109, 111;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский — все дома;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский — все дома;

пер. 1-й Керченский, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10;

пер. Векслера, 1;

Квантовый переулок (пер. Державина) — все дома;

просп. Добровольского, 52.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Симоненко, 1, 11а;

Варненская, 12/корп. 2, 3, 4;

14/корп. 2, 3;

Космонавтов 23/корп. 4, 5;

25/корп. 4, 27/корп. 4.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

Французский бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп. 2;

Базарная, 45;

Василия Жуковского, 11, 13, 17;

Василия Стуса, 15 — 20;

Вице-Адмирала Азарова, 6 — 14 (парные);

Еврейская, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24;

Канатная, 101а, д. 101/корп. 2;

Карантинная, 14;

Европейская (Екатерининская), 55;

Литовская, Онежская, 36 — 50 (парные), 54;

Осипова, 3 — 11, 19;

Пироговская, 7/9;

Польская, 17, 19, 21;

Пушкинская, 25, 27, 29, 31, 38/40;

Ришельевская, 21, 35 — 42;

Семинарская, пятая;

Троицкая, 8, 8а, 12, 32, 33;

Урицкого, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.

Работы до 00:00 23.08.24 г.

Успенская, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп. 69;

Ясно, 11;

пер. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: