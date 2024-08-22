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Отключение света в Одессе на целые сутки — кому следует быть готовым

22 августа 2024 09:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе 22 августа: адреса
Энергетики работают на сетях. Иллюстративное фото: Укрэнерго
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 22 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, вернуть свет в дома горожан обещают к 19:00, однако жители центра могут быть без света до конца суток. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

  • 2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на жилом массиве — все дома;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;
  • Балтская дорога, 28;
  • Большая Садовая — все дома;
  • Высоцкого, 1, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11а;
  • Викандера и Ларсена (восьмого марта);
  • Державина, 3, 2, 2-я, 11, 13, 15, 17, 164;
  • Донецкая — все дома;
  • Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13, 4, 4а, 8, 12;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Капитана Кузнецова — все дома;
  • Карышковского — все дома;
  • Керченская — все дома;
  • Кишиневская — все дома;
  • Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;
  • Котлеевская (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;
  • Малая Садовая – все дома;
  • Николаевская дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;
  • Чайкова (Молодогвардейская) — все дома;
  • Южная дорога — все дома;
  • Рыночная, 7;
  • Мариупольская (Ростовская) — все дома;
  • Семена Палия, 109, 111;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский — все дома;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский — все дома;
  • пер. 1-й Керченский, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10;
  • пер. Векслера, 1;
  • Квантовый переулок (пер. Державина) — все дома;
  • просп. Добровольского, 52.
    Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Симоненко, 1, 11а;
  • Варненская, 12/корп. 2, 3, 4;
  • 14/корп. 2, 3;
  • Космонавтов 23/корп. 4, 5;
  • 25/корп. 4, 27/корп. 4.
    Работы до 19:00

Центральный РЭС:

  • Французский бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп. 2;
  • Базарная, 45;
  • Василия Жуковского, 11, 13, 17;
  • Василия Стуса, 15 — 20;
  • Вице-Адмирала Азарова, 6 — 14 (парные);
  • Еврейская, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24;
  • Канатная, 101а, д. 101/корп. 2;
  • Карантинная, 14;
  • Европейская (Екатерининская), 55;
  • Литовская, Онежская, 36 — 50 (парные), 54;
  • Осипова, 3 — 11, 19;
  • Пироговская, 7/9;
  • Польская, 17, 19, 21;
  • Пушкинская, 25, 27, 29, 31, 38/40;
  • Ришельевская, 21, 35 — 42;
  • Семинарская, пятая;
  • Троицкая, 8, 8а, 12, 32, 33;
  • Урицкого, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.
    Работы до 00:00 23.08.24 г.
  • Успенская, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп. 69;
  • Ясно, 11;
  • пер. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.
    Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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10:20 Украинские пограничники в Луганской области эффектно ударили по укреплениям окупантов

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