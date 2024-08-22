Відключення світла в Одесі 22 серпня: адреси

Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: Укренерго

Сьогодні, 22 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00, однак жителі центру можеть бути без світла до кінця доби. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на житловому масиві — усі будинки;

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська;

Балтська дорога, 28;

Велика Садова — усі будинки;

Висоцького, 1, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11а;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Державіна, 3, 2, 2-а, 11, 13, 15, 17, 164;

Донецька — усі будинки;

Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13, 4, 4а, 8, 12;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Капітана Кузнєцова — усі будинки;

Каришковського — усі будинки;

Керченська — усі будинки;

Кишинівська — усі будинки;

Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;

Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;

Мала Садова — усі будинки;

Миколаївська дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;

Чайкова (Молодогвардійська) — усі будинки;

Південна дорога — усі будинки;

Ринкова, 7;

Маріупольська (Ростовська) — усі будинки;

Семена Палія, 109, 111;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки;

пров. 1-й Керченський, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;

пров. Векслера, 1;

Квантовий провулок (пров. Державіна) — усі будинки;

просп. Добровольського, 52.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Симоненка, 1, 11а;

Варненська, 12/корп. 2, 3, 4;

14/корп. 2, 3;

Космонавтів 23/корп. 4, 5;

25/корп. 4, 27/корп. 4.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Французький бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп. 2;

Базарна, 45;

Василя Жуковського, 11, 13, 17;

Василя Стуса, 15 — 20;

Віце-Адмірала Азарова, 6 — 14 (парні);

Єврейська, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24;

Канатна, 101а, в, 101/корп. 2;

Карантинна, 14;

Європейська (Катерининська), 55;

Литовська, Онезька, 36 — 50 (парні), 54;

Осипова, 3 — 11, 19;

Пироговська, 7/9;

Польська, 17, 19, 21;

Пушкінська, 25, 27, 29, 31, 38/40;

Рішельєвська, 21, 35 — 42;

Семінарська, 5-а;

Троїцька, 8, 8а, 12, 32, 33;

Урицького, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.

Роботи до 00:00 23.08.24 р.

Успенська, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп. 69;

Ясна, 11;

пров. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: