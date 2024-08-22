Відключення світла в Одесі 22 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим
Сьогодні, 22 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00, однак жителі центру можеть бути без світла до кінця доби. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на житловому масиві — усі будинки;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська;
- Балтська дорога, 28;
- Велика Садова — усі будинки;
- Висоцького, 1, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11а;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- Державіна, 3, 2, 2-а, 11, 13, 15, 17, 164;
- Донецька — усі будинки;
- Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13, 4, 4а, 8, 12;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Капітана Кузнєцова — усі будинки;
- Каришковського — усі будинки;
- Керченська — усі будинки;
- Кишинівська — усі будинки;
- Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;
- Мала Садова — усі будинки;
- Миколаївська дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;
- Чайкова (Молодогвардійська) — усі будинки;
- Південна дорога — усі будинки;
- Ринкова, 7;
- Маріупольська (Ростовська) — усі будинки;
- Семена Палія, 109, 111;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки;
- пров. 1-й Керченський, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- пров. Векслера, 1;
- Квантовий провулок (пров. Державіна) — усі будинки;
- просп. Добровольського, 52.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Симоненка, 1, 11а;
- Варненська, 12/корп. 2, 3, 4;
- 14/корп. 2, 3;
- Космонавтів 23/корп. 4, 5;
- 25/корп. 4, 27/корп. 4.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Французький бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп. 2;
- Базарна, 45;
- Василя Жуковського, 11, 13, 17;
- Василя Стуса, 15 — 20;
- Віце-Адмірала Азарова, 6 — 14 (парні);
- Єврейська, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24;
- Канатна, 101а, в, 101/корп. 2;
- Карантинна, 14;
- Європейська (Катерининська), 55;
- Литовська, Онезька, 36 — 50 (парні), 54;
- Осипова, 3 — 11, 19;
- Пироговська, 7/9;
- Польська, 17, 19, 21;
- Пушкінська, 25, 27, 29, 31, 38/40;
- Рішельєвська, 21, 35 — 42;
- Семінарська, 5-а;
- Троїцька, 8, 8а, 12, 32, 33;
- Урицького, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.
Роботи до 00:00 23.08.24 р.
- Успенська, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп. 69;
- Ясна, 11;
- пров. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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