Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим arrow

Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим

22 серпня 2024 09:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі 22 серпня: адреси
Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: Укренерго
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 22 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики  уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00, однак жителі центру можеть бути без світла до кінця доби. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

  • 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на житловому масиві — усі будинки;  
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова;  
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська;  
  • Балтська дорога, 28;  
  • Велика Садова — усі будинки;  
  • Висоцького, 1, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11а;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);  
  • Державіна, 3, 2, 2-а, 11, 13, 15, 17, 164;  
  • Донецька — усі будинки;  
  • Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13, 4, 4а, 8, 12;  
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;  
  • Капітана Кузнєцова — усі будинки;  
  • Каришковського — усі будинки;  
  • Керченська — усі будинки;  
  • Кишинівська — усі будинки;  
  • Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;  
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20;  
  • Мала Садова — усі будинки;  
  • Миколаївська дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а;  
  • Чайкова (Молодогвардійська) — усі будинки;  
  • Південна дорога — усі будинки;  
  • Ринкова, 7;  
  • Маріупольська (Ростовська) — усі будинки;  
  • Семена Палія, 109, 111;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки;  
  • пров. 1-й Керченський, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15;  
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;  
  • пров. Векслера, 1;  
  • Квантовий провулок (пров. Державіна) — усі будинки;  
  • просп. Добровольського, 52.  
    Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

  • Симоненка, 1, 11а;  
  • Варненська, 12/корп. 2, 3, 4;  
  • 14/корп. 2, 3;  
  • Космонавтів 23/корп. 4, 5;  
  • 25/корп. 4, 27/корп. 4.  
    Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

  • Французький бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп. 2;  
  • Базарна, 45;  
  • Василя Жуковського, 11, 13, 17;  
  • Василя Стуса, 15 — 20;  
  • Віце-Адмірала Азарова, 6 — 14 (парні);  
  • Єврейська, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24;  
  • Канатна, 101а, в, 101/корп. 2;  
  • Карантинна, 14;  
  • Європейська (Катерининська), 55;  
  • Литовська, Онезька, 36 — 50 (парні), 54;  
  • Осипова, 3 — 11, 19;  
  • Пироговська, 7/9;  
  • Польська, 17, 19, 21;  
  • Пушкінська, 25, 27, 29, 31, 38/40;  
  • Рішельєвська, 21, 35 — 42;  
  • Семінарська, 5-а;  
  • Троїцька, 8, 8а, 12, 32, 33;  
  • Урицького, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.  
    Роботи до 00:00 23.08.24 р.
  • Успенська, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп. 69;  
  • Ясна, 11;  
  • пров. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.  
    Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Також важливі новини дня по темі:

 

комунальні послуги Одеса електроенергія Одеська область електропостачання Новини Одеси відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:38 Близько 60% від доходу — Мінсоцполітики готує реформу для пенсіонерів

09:21 Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим

09:21 В ISW пояснили, як Кремль намагається применшити значення втрати Курщини

09:14 ЄС достроково накопичив запасів газу для зими — країни-лідери

09:05 Євро продовжує зростати, долар за даними НБУ дешевшає — нові ціни на валюти сьогодні

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

08:42 Десатно-штурмові війська ЗСУ показали відео, як оператори дронів працюють в Курській області

08:32 Уряд планує ухвалити важливий тариф до кінця літа — деталі від Міненерго

08:30 В Україні по-новому перевірятимуть дані військовозобов'язаних — що зміниться

08:28 ЗСУ відмінусували сім танків та понад тисячу окупантів — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

09:38 Близько 60% від доходу — Мінсоцполітики готує реформу для пенсіонерів

09:21 Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим

09:21 В ISW пояснили, як Кремль намагається применшити значення втрати Курщини

09:14 ЄС достроково накопичив запасів газу для зими — країни-лідери

09:05 Євро продовжує зростати, долар за даними НБУ дешевшає — нові ціни на валюти сьогодні

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

08:42 Десатно-штурмові війська ЗСУ показали відео, як оператори дронів працюють в Курській області

08:32 Уряд планує ухвалити важливий тариф до кінця літа — деталі від Міненерго

08:30 В Україні по-новому перевірятимуть дані військовозобов'язаних — що зміниться

08:28 ЗСУ відмінусували сім танків та понад тисячу окупантів — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

08:16 У небі над Китаєм з'явилися сім "сонць" — відео унікального явища

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови