Изменения движения общественного транспорта в Одессе сегодня: детали

Изменения в движении общественного транспорта в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 августа, в Киевском районе города энергетики производят ремонт работы. В этой связи движение троллейбусных маршрутов №9 и №10 изменено.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Смена движения троллейбусов в Одессе

Сегодня с 10:00 до 14:00 изменено движение троллейбусных маршрутов, в частности:

Троллейбус №9: ул. Ришельевская — ул. Судостроительная.

Троллейбус №10: ул. Приморская — ул. Судостроительная.

В горсовете добавили, что по ул. Космонавтов с интервалом 20-25 мин будут курсировать троллейбусы с автономным ходом.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.