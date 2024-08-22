Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе изменили движение общественного транспорта — детали arrow

В Одессе изменили движение общественного транспорта — детали

22 августа 2024 10:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Изменения движения общественного транспорта в Одессе сегодня: детали
Изменения в движении общественного транспорта в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 22 августа, в Киевском районе города энергетики производят ремонт работы. В этой связи движение троллейбусных маршрутов №9 и №10 изменено.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:
Движение троллейбусов в Одессе изменено
Сообщение Одесского городского совета. Фото: скриншот

Смена движения троллейбусов в Одессе

Сегодня с 10:00 до 14:00 изменено движение троллейбусных маршрутов, в частности:

  • Троллейбус №9: ул. Ришельевская — ул. Судостроительная.
  • Троллейбус №10: ул. Приморская — ул. Судостроительная.

В горсовете добавили, что по ул. Космонавтов с интервалом 20-25 мин будут курсировать троллейбусы с автономным ходом.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также важные новости дня по теме:

Одесса ремонт электроэнергия транспорт городской совет Новости Одессы люди общественный транспорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одессы, где боевой медик объявил голодовку

10:36 В посольстве США предупредили украинцев о планах России атаковать Украину в День Независимости

10:27 Мука в Украине подорожала на 50% — что будет с ценами на хлеб

10:26 Свитолина отказалась пожать руку сопернице из России после игры — видео

10:20 Украинские пограничники в Луганской области эффектно ударили по укреплениям окупантов

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

10:19 В Одессе изменили движение общественного транспорта — детали

10:10 В Херсоне прогремели мощные взрывы

10:08 Херсон частично остался без света из-за российской атаки

10:05 Украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Кинбурнской косе — видео

09:53 Продавал гуманитарное авто для ВСУ — таможенники Одессы разоблачили дельца

10:36 В посольстве США предупредили украинцев о планах России атаковать Украину в День Независимости

10:27 Мука в Украине подорожала на 50% — что будет с ценами на хлеб

10:26 Свитолина отказалась пожать руку сопернице из России после игры — видео

10:20 Украинские пограничники в Луганской области эффектно ударили по укреплениям окупантов

10:19 В Одессе изменили движение общественного транспорта — детали

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

10:10 В Херсоне прогремели мощные взрывы

10:08 Херсон частично остался без света из-за российской атаки

10:05 Украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Кинбурнской косе — видео

09:53 Продавал гуманитарное авто для ВСУ — таможенники Одессы разоблачили дельца

09:52 Обама высказался о кандидатуре Камалы Харрис на пост президента США

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одессы, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки