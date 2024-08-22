Утримання військових у психлікарні Одещини: заклад не має ресурсів

Директор медзакладу Станіслав Сервецький. Фото: Новини.LIVE

За словами директора вже скандальної психлікарні в Одеській області, заклад не пристосований для прийому військовослужбовців. Ті умови, зокрема харчування, розраховані на пацієнтів із розладами травлення, а відділення для реабілітації захисників взвглі довелось відкривати в екстреному режимі.

Про це повідомив директор медзакладу Станіслав Сервецький.

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"Те, що мені відомо, це лише усне розпорядження від попереднього керівництва, яке було дано через тяжкий стан і відсутність місць у профільних військових лікувальних закладах", — зазначив директор лікарні.

За словами Станіслава Сервецького, на основі цього усного розпорядження було відкрито відділення, яке раніше закрили на ремонт. Його привели в більш-менш належний стан, щоб можна було розмістити військових на реабілітацію. Однак такі заходи не вирішують головної проблеми, зокрема, питання харчування військових.

Будівля Одеської обласної психіатричної лікарні. Фото: КНП "Одеська обласна психіатрична лікарня №2" ООР/ Facebook

"Наші дієтичні столи розраховані на пацієнтів із розладами шлунку, тому їжа готується відповідно до їхніх потреб", — пояснив пан Станіслав.

Директор лікарні додав, що заклад не має ні фінансових, ні технічних ресурсів для забезпечення військових спеціальним харчуванням. Окрім цього, кухня не обладнана необхідною технікою для приготування посиленої їжі, яку потребують захисники.