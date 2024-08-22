Чорні зброярі на Одещині: поліція викрила порушників

На одещині затримали порушників, які без дозволу носили із собою зброю. Фото: Нацполіція

В Ізмаїльському районі поліцейські викрили двох чоловіків у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами. Небезпечні предмети вони зберігали вдома і носили при собі, наражаючи на небезпеку себе та оточення.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Першого правопорушника, 36-річного жителя міста Кілія, поліцейські зупинили під час комендантської години, коли він керував автомобілем "ВАЗ". Під час огляду авто виявили гранату "Ф-1", яку одразу вилучили.

Гранату виявили і вилучили у жителя Одещини. Фото: Нацполіція

Другого чоловіка, 38-річного жителя міста Вилкове, поліцейські затримали вночі, коли він ішов по вулиці зі стартовим пістолетом, переробленим у вогнепальну зброю, оснащену глушником та гумовими набоями. Зброя також була вилучена, а експертиза підтвердила її придатність для стрільби.

Пістолет вилучили у порушника на Одещині. Фото: Нацполіція

Затримання та підозри

Обидва чоловіки визнали свою провину, пояснюючи, що знайшли зброю і носили її для самозахисту Поліція завершила досудове розслідування стосовно першого зловмисника, і суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Щодо другого порушника слідство триває.