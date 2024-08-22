Черные оружейники в Одесской области: полиция разоблачила нарушителей

На одежде задержаны нарушители, которые без разрешения носили с собой оружие. Фото: Нацполиция

В Измаильском районе полицейские разоблачили двух мужчин в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами. Опасные предметы они хранили дома и носили с собой, подвергая опасности себя и окружение.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Первого правонарушителя, 36-летнего жителя города Килия, полицейские остановили во время комендантского часа, когда он управлял автомобилем "ВАЗ". При осмотре авто обнаружили гранату "Ф-1", которую сразу изъяли.

Гранату обнаружили и изъяли у жителя Одесской области. Фото: Нацполиция

Второго мужчину, 38-летнего жителя города Вилково, полицейские задержали ночью, когда он шел по улице со стартовым пистолетом, переработанным в огнестрельное оружие, оснащенное глушителем и резиновыми патронами. Оружие также было изъято, а экспертиза подтвердила его пригодность для стрельбы.

Пистолет изъяли у нарушителя в Одесской области. Фото: Нацполиция

Задержание и подозрения

Оба мужчины признали свою вину, объясняя, что нашли оружие и носили его для самозащиты Полиция завершила досудебное расследование в отношении первого злоумышленника, и суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Относительно второго нарушителя следствие продолжается.