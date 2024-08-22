Черные оружейники в Одесской области: полиция разоблачила нарушителей

Разгуливали по улицам с оружием — на Одечине задержали нарушителей
В Измаильском районе полицейские разоблачили двух мужчин в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами. Опасные предметы они хранили дома и носили с собой, подвергая опасности себя и окружение.
Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали дела
Первого правонарушителя, 36-летнего жителя города Килия, полицейские остановили во время комендантского часа, когда он управлял автомобилем "ВАЗ". При осмотре авто обнаружили гранату "Ф-1", которую сразу изъяли.
Второго мужчину, 38-летнего жителя города Вилково, полицейские задержали ночью, когда он шел по улице со стартовым пистолетом, переработанным в огнестрельное оружие, оснащенное глушителем и резиновыми патронами. Оружие также было изъято, а экспертиза подтвердила его пригодность для стрельбы.
Задержание и подозрения
Оба мужчины признали свою вину, объясняя, что нашли оружие и носили его для самозащиты Полиция завершила досудебное расследование в отношении первого злоумышленника, и суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Относительно второго нарушителя следствие продолжается.
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