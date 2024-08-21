Торгував гранатами: на Одещині судитимуть місцевого

На Одещині викрили чорного зброяра. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Одеській обалсті поліція викрила 42-річного чоловіка, який займався незаконною торгівлею боєприпасами. Ділку загрожує до семи років тюрми за спробу збути гранати.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

42-річний житель Ізмаїлу вирішив підзаробити на збуті боєприпасів. До його асортименту входили три ручні осколкові гранати із запалами до них, РГД-5 та Ф-1. Покупця він знайшов в одному з населених пунктів Болградського району та за 2 000 грн збув увесь товар. Але замість успішної оборудки його затримали правоохоронці "на гарячому" та вилучили гранати й гроші.

Осколкова граната РДГ-5. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Тепер чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за незаконне придбання, зберігання та збут бойових припасів і вибухових речовин. І якщо він думав, що зможе швидко розбагатіти на нелегальній торгівлі зброєю, то тепер його плани зруйновані.