Торговал гранатами: в Одесской области будут судить местного

В Одесской области разоблачили черного оружейника. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Одесской области полиция разоблачила 42-летнего мужчину, который занимался незаконной торговлей боеприпасами. Дельцу грозит до семи лет тюрьмы за попытку сбыть гранаты.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

42-летний житель Измаила решил подзаработать на сбыте боеприпасов. В его ассортимент входили три ручных осколочных гранаты с запалами к ним, РГД-5 и Ф-1. Покупателя он нашел в одном из населенных пунктов Болградского района и за 2000 грн сбыл весь товар. Но вместо успешной сделки его задержали правоохранители "на горячем" и изъяли гранаты и деньги.

Осколочная граната РДГ-5. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за незаконное приобретение, хранение и сбыт боевых припасов и взрывчатых веществ. И если он полагал, что сможет быстро разбогатеть на нелегальной торговле оружием, то теперь его планы разрушены.