Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики отключений изменены — когда будут выключать свет на Одесчине сегодня arrow

Графики отключений изменены — когда будут выключать свет на Одесчине сегодня

21 августа 2024 15:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Изменения в графиках на Одесчине сегодня: когда начнут действовать отключения
В Одесской области сегодня графики действуют раньше. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области сегодня, 21 августа, почасовые отключения электроэнергии начнутся раньше. Графики начнут действовать уже с 15:30 до 24:00.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:
Графики отключений изменены — когда будут выключать свет на Одесчине сегодня - фото 1
Отключения действуют раньше 21 августа. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 21 августа, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 21 августа, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.

Отключение света Одесса 21 августа, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 21 августа, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber ;
  • чат-бота в Telegram ;
  • частных сообщений в Facebook ;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 21 августа, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 21 августа, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Также важные новости дня по теме:

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК энергосистема отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

15:52 Зачем устанавливать зимние шины

15:38 Бойцы 47 бригады показали, как "наказали" российских штурмовиков на Покровском направлении

15:29 Графики отключений изменены — когда будут выключать свет на Одесчине сегодня

15:25 В Украине вырастут акцизы на горючее — нардеп сказал, когда это произойдет

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

15:21 Россияне разрешили обычным солдатам проводить выборочные проверки населения в оккупации

15:19 Обещал "помощь" в уклонении от призыва и обманывал людей — будут судить харьковчанина

15:00 Фонари для сквера за сумасшедшие деньги — в Киеве разоблачили схему хищения бюджетных средств

14:55 В Генштабе показали, как проходят учения украинских штурмовиков — видео

14:55 В ГУР предупредили о новых информационных операциях России против Украины в Европе

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

15:52 Зачем устанавливать зимние шины

15:38 Бойцы 47 бригады показали, как "наказали" российских штурмовиков на Покровском направлении

15:29 Графики отключений изменены — когда будут выключать свет на Одесчине сегодня

15:25 В Украине вырастут акцизы на горючее — нардеп сказал, когда это произойдет

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

15:21 Россияне разрешили обычным солдатам проводить выборочные проверки населения в оккупации

15:19 Обещал "помощь" в уклонении от призыва и обманывал людей — будут судить харьковчанина

15:00 Фонари для сквера за сумасшедшие деньги — в Киеве разоблачили схему хищения бюджетных средств

14:55 В Генштабе показали, как проходят учения украинских штурмовиков — видео

14:55 В ГУР предупредили о новых информационных операциях России против Украины в Европе

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут