Изменения в графиках на Одесчине сегодня: когда начнут действовать отключения

Графики отключений изменены — когда будут выключать свет на Одесчине сегодня
21 августа 2024 15:29
В Одесской области сегодня графики действуют раньше. Иллюстративное фото: ДТЭК
В Одесской области сегодня, 21 августа, почасовые отключения электроэнергии начнутся раньше. Графики начнут действовать уже с 15:30 до 24:00.
Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота вViber ;
- чат-бота в Telegram ;
- частных сообщений в Facebook ;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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