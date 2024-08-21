Отключение воды в Одессе сегодня: адреса

В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса
В Одессе сегодня, 21 августа, из-за ремонтных работ сотни горожан в Приморском районе будут без воды, а также потребители в области. Снабжение должны возобновить до 17:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды
- Малая Арнаутская, 56 — 113;
- переулок Шалашный — все дома;
- Большая Арнаутская, 57 — 99,
- переулок Резницкий — все дома;
- проспект Украинских Героев, 33 — 46;
- Европейская, 84 — 93;
- Старорезничная, 6 — 30.
- село Светлое, кооператив "Рассвет".
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов . Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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