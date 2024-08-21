Изнасиловали односельчанку: какое наказание ожидает молодых людей из Одесщины

Мужчина схватил женщину за руку. Иллюстративное фото: Pixabay.

Двое молодых людей с Одесчины обвиняются в изнасиловании односельчанки. Сначала товарищи свою вину отрицали, однако доказательства оказались основательными — теперь за преступление оба будут отвечать перед судом.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В одном из сел Одесского района двое молодых людей напились и начали приставать к 37-летней односельчанке. Молодые люди 19 и 17 лет напали на женщину, избили ее и изнасиловали. Более того, они снимали свои действия на мобильный телефон.

Задержание и подозрение

Правоохранители оперативно установили личности нападающих и задержали их. Старший из обвиняемых находится под стражей, младший — под круглосуточным домашним арестом. Сначала они отрицали свою вину, однако под давлением собранных доказательств, в частности экспертных выводов, признались в преступлении.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины передано в суд. Согласно этой статье, за групповое изнасилование предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.