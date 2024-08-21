Зґвалтували односільчанку: яке покарання очікує на молодиків з Одещини

Чоловік схопив жінку за руку. Ілюстративне фото: Pixabay.

Двоє молодиків з Одещини обвинувачуються у зґвалтуванні односельчанки. Спершу товариші свою провину заперечували, проте докази виявилися ґрунтовними — тепер за злочин обидва будуть відповідати перед судом.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

В одному з сіл Одеського району двоє молодиків напились та почали приставати до 37-річної односельчанки. Молоді люди 19-ти та 17-ти років напали на жінку, побили її та зґвалтували. Більше того, вони знімали свої дії на мобільний телефон.

Затримання та підозра

Правоохоронці оперативно встановили особи нападників та затримали їх. Старший з обвинувачених перебуває під вартою, молодший — під цілодобовим домашнім арештом. Спочатку вони заперечували свою провину, проте під тиском зібраних доказів, зокрема експертних висновків, зізналися у злочині.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України передано до суду. Згідно з цією статтею, за групове зґвалтування передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.