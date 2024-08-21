Росіяни маскують човни у Криму: що відомо

Підводний човен у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська вдалися до нової тактики маскування своїх військових об'єктів у Севастополі. Однак наскільки вони б не намагалися, обдурити українських військових у окупантів не вийде — проєкт фальшивих кораблів давно був розсекречений.

Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Раніше росіяни малювали підводні човни на причалах у Новоросійську, а тепер перейшли до створення об'ємних 3D-форм. Дмитро Плетенчук зауважив, що це свідчить про певний розвиток у використанні маскувальних засобів.

"Ми дуже заплуталися, ми нічого не чули про цей "таємничий проєкт" під назвою "Ростов-на-Днє". Я так розумію, що це наступна етерація маскувальних засобів. Попередньо вони такий підводний човен просто на причалі намалювали в Новоросійську. Але цього разу, бачите, вони вже пішли далі, вже 3D-форми об'ємні опанували. Це розвиток, насправді", — прокоментував спікер ВМС ЗСУ.

Українська сторона уважно стежить за такими діями, але Плетенчук підкреслив, що подібні маневри не стануть на заваді ефективним діям українських сил.