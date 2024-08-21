В Одесі впало дерево: де заблоковано рух транспорту

Трамвай у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

В центрі Одеси, на вул. Ніжинській, впало дерево на проїжджу частину. Через це наразі зупинено рух громадського транспорту, а на ділянці дороги утворилися затори.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зупинено рух транспорту

Відомо, що дерево впав по вул. Ніжинській Зазначимо, що цією ділянкою пролягає трамвайний маршрут №15, рух якого тимчасово припинено. Окрім цього, можливі зміни в курсуванні автобусів №87Т, №112, №126 та №135.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.