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Мільйонний заробіток на ухилянтах — посадовця ТЦК та СП в Одесі очікує суд

21 серпня 2024 09:52
Верзілова Єлизавета - редактор
Посадовець ТЦК та СП в Одесі заробляв на ухилянтах: що зжагрожує
Судитимуть посадовця районного ТЦК та СП в Одесі. Фото: ДБР
Верзілова Єлизавета - редактор

Досудове розслідування щодо посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі завершено та справу передано до суду. Чоловік організував масштабну схему заробітку на бажаючих уникнути мобілізації, та сам відповідальності не уникне — йому загрожує ув'язнення.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

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Допис ДБР. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, з липня 2023 року начальник відділу центру активно втручався в роботу електронної бази військовозобов'язаних "Оберіг". Відкоригувавши дані щодо 138 осіб, він фіктивно зробив їх непридатними для військової служби. 

Посадовець ТЦК в ОДесі заробляв на системі "Оберіг"
ДБР викрило схему посадовця ТЦК та СП в Одесі. Фото: ДБР

"Послуга" коштувала від 4,5 до 7 тисяч доларів, що дозволило посадовцю заробити щонайменше один мільйон доларів. У ході слідства ДБР вдалося встановити всіх осіб, які скористалися цією схемою. Частина з них виїхала за кордон, однак тих, хто залишився в Україні, було доставлено до центру для оновлення даних. 

Що загрожує

Посадовець обвинувачується в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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