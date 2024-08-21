Чиновник ТЦК и СП в Одессе зарабатывал на уклонистах: что угрожает

Будут судить чиновника районного ТЦК и СП в Одессе. Фото: ГБР

Досудебное расследование относительно должностного лица Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Одессе завершено и дело передано в суд. Мужчина организовал масштабную схему заработка на желающих избежать мобилизации и сам ответственности не избежит — ему грозит заключение.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

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Сообщение ДБР. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, с июля 2023 года начальник отдела центра активно вмешивался в работу электронной базы военнообязанных "Оберіг" . Откорректировав данные 138 людей, он фиктивно сделал их непригодными для военной службы.

ДБР разоблачило схему должностного лица ТЦК и СП в Одессе. Фото: ГБР

"Услуга" стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов, что позволило должностному лицу заработать по меньшей мере один миллион долларов. В ходе следствия ГБР удалось установить всех лиц, воспользовавшихся этой схемой. Часть из них уехала за границу, однако оставшиеся в Украине были доставлены в центр для обновления данных.

Что угрожает

Чиновник обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.