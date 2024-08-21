Чиновник ТЦК и СП в Одессе зарабатывал на уклонистах: что угрожает

Миллионный заработок на уклонистах — чиновника ТЦК и СП в Одессе ждет суд
Досудебное расследование относительно должностного лица Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Одессе завершено и дело передано в суд. Мужчина организовал масштабную схему заработка на желающих избежать мобилизации и сам ответственности не избежит — ему грозит заключение.
Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.
Детали дела
По данным следствия, с июля 2023 года начальник отдела центра активно вмешивался в работу электронной базы военнообязанных "Оберіг" . Откорректировав данные 138 людей, он фиктивно сделал их непригодными для военной службы.
"Услуга" стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов, что позволило должностному лицу заработать по меньшей мере один миллион долларов. В ходе следствия ГБР удалось установить всех лиц, воспользовавшихся этой схемой. Часть из них уехала за границу, однако оставшиеся в Украине были доставлены в центр для обновления данных.
Что угрожает
Чиновник обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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