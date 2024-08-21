Отключение света в Одессе 21 августа: адреса

Энергетики работают в сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 21 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, вернуть свет в дома горожан обещают к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .

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Сообщение ОМР. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

2-я Пересыпская, 3 — 34;

3-я Пересыпская, 19 — 27;

4-я Пересыпская, 1 — 28;

5-я Пересыпская, 2 — 35;

7-я Пересыпская, 8 — 50;

9-я Пересыпская, 3 — 14;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

Жевахова, 4 — 61;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Карышковского, 2 — 60;

Локомотивная, 1, 7 — 9, 15 — 27;

Рыночная, 7;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11;

пер. 1-й Черноморский, 3 — 44;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 6-й Балтский, 1 — 47;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;

пер. 8-й Балтский, 1 — 11;

пер. Черноморский, 1 — 54;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Симоненко, 62;

просп. Свободы, 52;

Варненская, 12/корп. 2, 12/корп. 3, 14/корп. 2;

Космонавтов, 23 — 27.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

Балковская, 3 — 12;

Бородинская, 2 — 41;

Владимира Сосюры, 1, 55 — 82;

Леонова, 57;

Магистральная, 1 — 62;

Нескучно, 52 — 61;

пер. Гагарина, 11а, 18 — 23.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: