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Свет будет ограничен — как будут действовать графики отключений на Одесчине завтра

20 августа 2024 21:44
Верзилова Єлизавета - редактор
Графики отключений света в Одесской области 21 августа - ДТЭК
Энергетики дали графики отключений света в Одесской области на 21 августа. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области в среду, 21 августа, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии с 16:00 до 24:00. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

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Отключение света в Одесской области на 21 августа.
Сообщение энергетиков по отключениям на завтра. Фото: Укрэнерго

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 21 августа, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 21 августа, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.

Отключение света Одесса 21 августа, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 21 августа, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 21 августа, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 21 августа, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

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