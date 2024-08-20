Графіки відключень світла на Одещині 21 серпня - ДТЕК

Світло буде обмежене — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра
В Одеській області у середу, 21 серпня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії з 16:00 до 24:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.
Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
Відключення світла на Одещині
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. Зазначимо, що енергетики закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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