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Світло буде обмежене — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

20 серпня 2024 21:44
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключень світла на Одещині 21 серпня - ДТЕК
Енергетики дали графіки відключень світла на Одещині на 21 серпня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у середу, 21 серпня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії з 16:00 до 24:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

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Відключення світла на Одещині на 21 серпня.
Допис енергетиків щодо відключень на завтра. Фото: Укренерго

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 21 серпня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 21 серпня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. Зазначимо, що енергетики закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00

Відключення світла Одеса 21 серпня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 21 серпня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 21 серпня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 21 серпня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

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21:44 Світло буде обмежене — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

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