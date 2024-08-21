Відключення світла в Одесі 21 серпня: адреси

Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 21 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Допис ОМР. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а Пересипська, 3 — 34;

3-я Пересипська, 19 — 27;

4-а Пересипська, 1 — 28;

5-а Пересипська, 2 — 35;

7-а Пересипська, 8 — 50;

9-а Пересипська, 3 — 14;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

Жевахова, 4 — 61;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Каришковського, 2 — 60;

Локомотивна, 1, 7 — 9, 15 — 27;

Ринкова, 7;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11;

пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 6-й Балтський, 1 — 47;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

пров. Чорноморський, 1 — 54;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Симоненка, 62;

просп. Свободи, 52;

Варненська, 12/корп. 2, 12/корп. 3, 14/корп. 2;

Космонавтів, 23 — 27.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Балківська, 3 — 12;

Бородінська, 2 — 41;

Володимира Сосюри, 1, 55 — 82;

Леонова, 57;

Магістральна, 1 — 62;

Нескучна, 52 — 61;

пров. Гагаріна, 11а, 18 — 23.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: