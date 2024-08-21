Відключення світла в Одесі 21 серпня: адреси

Ремонти на мережах в Одесі — у кого не буде світла до вечора
21 серпня 2024 09:21
Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 21 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Читайте також:
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а Пересипська, 3 — 34;
- 3-я Пересипська, 19 — 27;
- 4-а Пересипська, 1 — 28;
- 5-а Пересипська, 2 — 35;
- 7-а Пересипська, 8 — 50;
- 9-а Пересипська, 3 — 14;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- Жевахова, 4 — 61;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Каришковського, 2 — 60;
- Локомотивна, 1, 7 — 9, 15 — 27;
- Ринкова, 7;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- пров. 1-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- пров. Чорноморський, 1 — 54;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Симоненка, 62;
- просп. Свободи, 52;
- Варненська, 12/корп. 2, 12/корп. 3, 14/корп. 2;
- Космонавтів, 23 — 27.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Балківська, 3 — 12;
- Бородінська, 2 — 41;
- Володимира Сосюри, 1, 55 — 82;
- Леонова, 57;
- Магістральна, 1 — 62;
- Нескучна, 52 — 61;
- пров. Гагаріна, 11а, 18 — 23.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
комунальні послуги Одеса електроенергія Одеська область електропостачання Новини Одеси відключення світла світло
Читайте Новини.LIVE!