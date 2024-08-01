В центрі Одеси перекрита вулиця: на дорогу впало дерево

У Приморському районі Одеси впало дерево — рух у центрі міста перекрито
В Одесі велика гілка софори рухнула прямо на проїжджу частину. Наразі у Приморському районі міста рух машин сильно ускладнений — в напрямку центру фіксуються значні затори.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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В Одесі впало дерево на дорогу. Фото: соцмережі
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В Одесі перекрита дорога через дерево. Фото: соцмережі
В Одесі впало дерево
Відомо, що велика гілка від софори впала по вулиці Базарної на авто та будинок. Зараз рух по ній у бік центру повністю перекритий — від вул. Леонтовича до вул. Канатної ділянок дороги позначений помаранчевим кольором. Наразі на місці працюють комунальні служби. Водіям рекомендовано заздалегідь планувати свій маршрут та об'їхати цю ділянку.
Повалені дерева в Одесі
Ми писали раніше, що одесит Юрій Галанін отримає компенсацію понад сто тисяч гривень від мерії Одеси за пошкодження автомобіля BMW 320, на який впало дерево. Судовий розгляд тривав два з половиною роки.
Також ми повідомляли, що минулого місяця в Одесі велика тополя рухнула прямо на проїжджу частину. У Хаджибейському районі міста рух машин був сильно ускладнений. Раніше в Одесі було оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.
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