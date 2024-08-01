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У Приморському районі Одеси впало дерево — рух у центрі міста перекрито

1 серпня 2024 10:46
Верзілова Єлизавета - редактор
В центрі Одеси перекрита вулиця: на дорогу впало дерево
В Одесі впала гілка на дорогу. Фото: соцмережі
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі велика гілка софори рухнула прямо на проїжджу частину. Наразі у Приморському районі міста рух машин сильно ускладнений — в напрямку центру фіксуються значні затори.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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В Одесі впало дерево

Відомо, що велика гілка від софори впала по вулиці Базарної на авто та будинок. Зараз рух по ній у бік центру повністю перекритий — від вул. Леонтовича до вул. Канатної ділянок дороги позначений помаранчевим кольором. Наразі на місці працюють комунальні служби. Водіям рекомендовано заздалегідь планувати свій маршрут та об'їхати цю ділянку.

Затори центр Одеси 1 серпня
Затори у центрі зараз, 1 серпня. Фото: скриншот

Повалені дерева в Одесі

Ми писали раніше, що одесит Юрій Галанін отримає компенсацію понад сто тисяч гривень від мерії Одеси за пошкодження автомобіля BMW 320, на який впало дерево. Судовий розгляд тривав два з половиною роки.

Також ми повідомляли, що минулого місяця в Одесі велика тополя рухнула прямо на проїжджу частину. У Хаджибейському районі міста рух машин був сильно ускладнений. Раніше в Одесі було оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

Одеса авто Одеська область затори Новини Одеси дерево

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